Десятки будинків охопило вогнем у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську через обстріли військ РФ – влада 

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську на Луганщині упродовж минулої ночі палали десятки житлових будинків, повідомили місцеві рятувальники та голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську протягом ночі палали десятки житлових будинків – багато загиблих і постраждалих серед мирного населення. Рятувальники ДСНС Луганщини продовжують допомагати людям вибратися з під завалів, привозять людям воду та допомагають органам влади з евакуацією людей в безпечні місця. Але російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Режиму тиші немає – гуманітарного коридору сьогодні не буде. Російські війська обстрілюють колони автобусів та точки збору людей, звідки планувалась евакуація», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Водночас Сергій Гайдай додає, що у Рубіжному через обстріли є один загиблий, вісім дорослих поранених і дитина.

«Щодо соцінфраструктури – рашисти поцілили в «стратегічний об’єкт» – басейн. У Лисичанську перебито газопровід», – повідомив Гайдай.

За його даними, без газопостачання нині 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 тисяч абонентів.

«Станом на 09:00 16.03.2022 року знеструмлено 35 населених пунктів, з них 22 повністю, 13 частково. 98 076 споживачів перебуває без електроенергії, відключено 599 ТП», – повідомив Гайдай, зауваживши, що є також проблеми з тепло- і водопостачанням.

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Луганщини, яка перебуває під контролем влади України.

12 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на сьогодні окупованими є 70% території Луганської області.