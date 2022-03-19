У Луганській області узгоджено гуманітарний коридор на 19 березня – ОВА

На суботу, 19 березня, у Луганській області узгоджено гуманітарний коридор, а також «режим тиші», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Нам погодили гуманітарний коридор, спробуємо сьогодні евакуювати людей та привезти їжу. «Режим тиші» погоджено на 19 березня, починаючи з 9:00», – написав Гайдай у Telegram.

Очікується, що евакуація автобусами проводитиметься із Сєверодонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська.

Евакуаційний поїзд із Новозолотарівки буде приблизно о 14:00.

За даними Луганської ОВА, внаслідок обстрілів військ РФ на Луганщині за минулу добу 4 людини загинули та 10 поранені. Пошкоджено 54 будники та об’єкти інфраструктури, без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 – частково, знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 – частково.