Внаслідок обстрілів на Луганщині загинули троє людей, з них двоє дітей – Гайдай

Обстріли Рубіжного та Сєвєродонецька призвели до загибелі трьох цивільних, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 20 березня у своєму Телеграмі.

За даними Гайдая, обстріли зруйнували 24 будинки в Рубіжному та Сєрєдонецьку протягом дня.

«Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)», – заявив голова області.

Він повідомив, що обстріли російських військ призвели до 19 пожеж на Луганщині.

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«Зараз без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та сім частково, загалом близько 35 000 абонентів. Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій», – додав Гайдай.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».