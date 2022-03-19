Російські військові з «Градів» обстріляли околиці Зеленодольська на Дніпропетровщині

Російські військові з «Градів» обстріляли Велику Костромку – околицю міста Зеленодольська на Дніпропетровщині, повідомив 19 березня голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, зокрема, постраждав один будинок. Жертв немає.

«Відпрацювала і все загасила наша пожежна служба», – повідомив він.

Вілкул також поінформував, що у Кривому Розі ситуація залишається контрольованою, атаки російських військ на далеких підступах до міста відбили.

Раніше, увечері 16 березня, війська РФ завдали удару з «Градів» по селу Мар’янському Криворізького району Дніпропетровської області. Влучили по території насосної станції.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.