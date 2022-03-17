На початку березня російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ, що на Таврійському напрямку – від Миколаєва на Кривий Ріг. Тоді радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ зупинили солдатів РФ, у Вознесенську тривали бої, і «всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті». Пізніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що українські сили стримують російських військових на півдні у напрямку Вознесенська, а також Кривого Рогу, Нововоронцовки та Миколаєва.



Внаслідок обстрілів у Вознесенську та на його околицях були пошкоджені будівлі, в тому числі житлові будинки. Район «Болгарка» зараз майже відрізаний від решти міста: автомобільний міст (як і залізничний) підірвали, коли до нього підійшла російська військова техніка. На вознесенському вокзалі стоять вагони-рефрижератори, куди вантажать тіла загиблих військових армії РФ: як повідомили у міськраді, їх планують відправити до Росії.

