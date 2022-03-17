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Вознесенськ: наслідки обстрілів, знищені мости та вагони-рефрижератори для загиблих російських солдатів (фотогалерея)

На початку березня російським військам вдалося просунутися біля міста Вознесенськ, що на Таврійському напрямку – від Миколаєва на Кривий Ріг. Тоді радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ зупинили солдатів РФ, у Вознесенську тривали бої, і «всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті». Пізніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що українські сили стримують російських військових на півдні у напрямку Вознесенська, а також Кривого Рогу, Нововоронцовки та Миколаєва.

Внаслідок обстрілів у Вознесенську та на його околицях були пошкоджені будівлі, в тому числі житлові будинки. Район «Болгарка» зараз майже відрізаний від решти міста: автомобільний міст (як і залізничний) підірвали, коли до нього підійшла російська військова техніка. На вознесенському вокзалі стоять вагони-рефрижератори, куди вантажать тіла загиблих військових армії РФ: як повідомили у міськраді, їх планують відправити до Росії.
Вознесенськ, Черги на КПП &laquo;Паланки-Маяки&raquo;, 16 березня 2022 року
1 Вознесенськ, Черги на КПП «Паланки-Маяки», 16 березня 2022 року
Район &laquo;Болгарка&raquo; міста Вознесенськ майже відрізаний від решти міста &ndash; залишився тільки пішохідний міст
2 Район «Болгарка» міста Вознесенськ майже відрізаний від решти міста – залишився тільки пішохідний міст
Автомобільний міст на Болгарку підірвали, коли до нього підійшла російська техніка
3 Автомобільний міст на Болгарку підірвали, коли до нього підійшла російська техніка
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Мешканець Вознесенська Юрій Орленко стоїть біля свого дому, який пошкодив російський БТР. На ньому російські війська намагалися заїхати на подвір&rsquo;я чоловіка
5 Мешканець Вознесенська Юрій Орленко стоїть біля свого дому, який пошкодив російський БТР. На ньому російські війська намагалися заїхати на подвір’я чоловіка
По будинку Юрія стріляли з кулемета чи автомата. Кулі пройшли через вікно та вдарили по шафі
6 По будинку Юрія стріляли з кулемета чи автомата. Кулі пройшли через вікно та вдарили по шафі
Залізничний міст у Вознесенську також підірвали
7 Залізничний міст у Вознесенську також підірвали
Тіла 12 загиблих російських солдатів у вагоні-рефрижераторі на вокзалі міста Вознесенськ. У міськраді Вознесенська повідомили, що планують і надалі збирати тіла загиблих російських військових, щоб відправляти їх до Росії
8 Тіла 12 загиблих російських солдатів у вагоні-рефрижераторі на вокзалі міста Вознесенськ.

У міськраді Вознесенська повідомили, що планують і надалі збирати тіла загиблих російських військових, щоб відправляти їх до Росії
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Працівники вокзалу біля вагона-рефрижератора
10 Працівники вокзалу біля вагона-рефрижератора
Пошкоджений медичний пункт в селищі поблизу Вознесенська. По ньому вдарило кілька мін під час обстрілу
11 Пошкоджений медичний пункт в селищі поблизу Вознесенська. По ньому вдарило кілька мін під час обстрілу
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Михайло Штекель

Журналіст. Працюю в медіа-сфері з перервами із 2003 року. В 2013 році спробував переїхати з рідної Одеси до Києва, писав про Революцію гідності, анексію Криму і знімав війну на Донбасі. У 2017-му повернувся до Одеси – міста непростого, але вкрай цікавого. Навчався на філософському факультеті, тому маю слабкість до довгих текстів. На Радіо Свобода працюю з 2014 року. Пишу, фотографую, знімаю, спілкуюсь із людьми.

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