Війська РФ обстріляли з «Градів» село на Дніпропетровщині

Увечері 16 березня війська РФ завдали удару з «Градів» по селу Мар’янському Криворізького району Дніпропетровської області, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його даними, влучили по території насосної станції, яка забезпечує перекачування води з Каховського водосховища до водосховища Південне Кривого Рогу.

Будуть необхідні відновлювальні роботи. Запаси води у водосховищі є, згодом абонентів можуть перепідключити на водопостачання з іншого джерела, сказав Вілкул.

«Але, у будь-якому разі ситуація з водопостачанням міста під контролем. Наявних запасів води в Південному вистачить на кілька місяців», – повідомив він.

Загиблих немає.

Вілкул також поінформував, що у Кривому Розі та Криворізькому районі ситуація залишається контрольованою. Атаки російських військ на далеких підступах до міста відбили.