У Генштабі ЗСУ підбили підсумки 24-го дня війни РФ проти України

Генштаб Збройних сил України, підсумовуючи 24-ий день повтомаштабного вторгнення Росії, заявляє, що угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

«На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на Сіверському і Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться, загарбники обстрілюють українські населені пункти.

«У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські військові зазнають «значних втрат», а їхній морально-психологічний стан – «низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За останніми даними Генштабу Збройних сил України, орієнтовні втрати російської армії становлять близько 14,5 тисяч осіб. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні, і оприлюднювала ці дані лише один раз – 2 березня. На той момент Міноборони РФ визнало втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.