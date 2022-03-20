Російські війська не пропустили гуманітарний вантаж на Херсонщині – зведення Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про перебіг бойових дій протягом доби 19 березня. Зокрема, за даними штабу, російські окупанти в Херсонській області не пропустили гуманітарний вантаж до захоплених ними територій.

Напередодні з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з харчами та медикаментами.

«Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу», – повідомляє штаб.

За висновками командування, російські військові «свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях».

Крім того, за попередню добу, Повітряні сили Збройних сил України збили три російських бойових вертольоти. За даними штабу, протягом дня російські війська не проводили активного наступу, зосереджували зусилля на поповненні втрат, зокрема, перекиданні іноземних найманців до прикордонних з Україною районів.

«Стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той знаходиться у шпиталі», – зазначають у штабі.

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Генштаб додає, що російські куратори на окупованій частині Донецької області оголосили чергову хвилю мобілізації, піднявши граничний вік мобілізованих до 65 років. Подібні заходи очікуються і на окупованій частині Луганщини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».