Як «колективний Путін» відповість за війну в Україні?

«Вкрай брехливим і шкідливим трендом» можуть стати в Європі спроби розділити відповідальність за агресію в Україні окремо Путіна як автора війни та окремо простих росіян. Про це попередив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. «Ніби 200-тисячне угруповання російських солдатів, які у прямому ефірі розстрілюють мирних громадян України, це не громадяни Росії, а їхні сім'ї не живуть там», – пише він.

Європейцям Подоляк радить якнайскоріше «позбутися ілюзій» щодо пересічних росіян. Для цього достатньо глянути на цифри, що красномовно свідчать про, за його словами, «російське людожерство».

За даними незалежних соціологів, три чверті росіян підтримують війну проти України, відчуваючи від того такі позитивні емоції як гордість, радість, повага, довіра та надія. Результати соціологічного дослідження має у розпорядженні російська служба Радіо Свобода.

У міжнародному праві відповідальність існує на двох рівнях. Перший – відповідальність держави-агресора. Другий рівень – кримінальна відповідальність за воєнні злочини конкретних людей, насамперед, керівництва Російської Федерації.

А як бути з відповідальністю в цілому громадян Росії, котрі масово підтримують злочинні дії свого керівництва?

18 березня на московському стадіоні «Лужники» велелюдно «відзначили» восьму річницю окупації Криму. Зі сцени лунали промови про «геноцид» і «нацизм», з якими нібито бореться в Україні російська армія, заклики до єднання слов’янських народів тощо. На підспів російським політикам вкотре вийшли діячі культури, яка в російських наративах незмінно «поза політикою».

«Не тільки моральна та політична відповідальність, а й юридична»

«Якщо народ обирає і підтримує правителів, які вчиняють міжнародні злочини проти інших народів, він має понести відповідальність», – каже голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, доктор юридичних наук Олександр Мережко.

Росіяни неодноразово приводили воєнного злочинця Путіна до влади

– Ще в радянській доктрині міжнародного права деякі автори писали про відповідальність народів за дії своїх урядів. Це не тільки моральна та політична відповідальність, а й юридична. Крім того, на практиці не завжди можливо чітко відділити державу від народу, від населення держави. Дехто з російських юристів-міжнародників навіть пише, що не держава є суб’єктом міжнародно-правової відповідальності, а народ, що організований у державу.

Вважаю, що народ Росії має відповідати за злочини своєї держави і її очільника. Хоча б тому, що росіяни неодноразово приводили воєнного злочинця Путіна до влади. Вони й зараз підтримують його злочини.

У розмові з Радіо Свобода юрист-міжнародник Олександр Мережко навів приклади відповідальності: «Це скоріше в розрізі наслідків, у тому числі міжнародно-правових. Санкції, репарації, компенсації Україні та її громадянам за спричинені Російською Федерацією злочини й шкоду».

«Путін – верхівка айсберга»

Ці росіяни бомбардують українські міста вбивають жінок та дітей

«Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга» – це фрагмент відповіді посла України у Німеччині Андрія Мельника на заяву канцлера ФРН Олафа Шольца «не ображати людей, які приїжджають із Росії, це – війна Путіна, тільки він несе відповідальність за це».

«Це війна Росії на знищення України. Крапка. Ці росіяни – не інопланетяни. Вони льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей», – відповів Олафу Шольцу Андрій Мельник, який із 2015 року очолює дипломатичне представництво України в Берліні.

Подібне в історії вже траплялося, нагадує кураторка проєкту «Минуле/Майбутнє/Мистецтво», докторка філософських наук Оксана Довгополова:

– Після Другої світової пересічні німці теж часто воліли представити себе жертвами нацистського режиму. Мовляв, «ми нічого не могли, нас змусили». Але свого часу Гітлер прийшов до влади в результаті демократичних виборів та мав шалену підтримку населення.

Кожна людина діяльністю (чи бездіяльністю) впливає на політичні трансформації в державі

Є відомий текст німецького філософа Карла Ясперса з проблематики німецької провини. В ньому він розрізняє кримінальний, політичний, моральний та метафізичний рівні провини. Політичний включає не лише відповідальність за дії керівництва країни та політичних лідерів. Кожна людина діяльністю (чи бездіяльністю) впливає на політичні трансформації в державі – це також політична відповідальність. Громадянин голосує на виборах, сплачує податки, бере участь в політичних акціях, коли бачить несправедливість. Або ж відмовляється від цього.

Ясперс наголошує на необхідності визначення за допомогою власної совісті ступеню своєї відповідальності за злочин, який міг бути скоєний «не з моєї волі, але за моєю участю» в тій чи іншій формі. Це – моральна провина. «Лжива совість, – пише він, – це феномен злочинців, котрі «просто виконували накази».

Перекину місточок до сучасних росіян. Російський філософ Михайло Нємцев розглядає сучасну йому дійсність через призму співучасті та причетності. Представник держави, відповідальної за злочини, може не бути співучасником, але не зможе відмовитись від причетності.

В авторському матеріалі «Заклики до геноциду»: яке покарання чекає на кремлівських пропагандистів?» ексзаступник генерального прокурора України, кандидат юридичних наук Гюндуз Мамедов наводить кілька можливих шляхів для покарання в правовому полі російських пропагандистів на кшталт Симоньян, Соловйова, Скабєєвої та багатьох інших.

Перший шлях, пише Мамедов, – відкриття проваджень у рамках національної юрисдикції. Через неможливість українського правосуддя дістатися до підозрюваних на території Росії, слід подавати в розшук.

Важливо, щоб за масивом тяжких злочинів російських військових не забули й про відповідальність «глашатаїв Кремля»

Другий шлях – в рамках розслідування, яке вже проводить в Україні Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС).

«І хоча найскладніше – це довести зв’язок між заявами пропагандистів і тяжкими злочинами, які є юрисдикцією МКС, важливо, щоб за масивом тяжких злочинів російських військових не забули й про відповідальність «глашатаїв Кремля», – зазначає Гюндуз Мамедов.

«Ворог використовує нашу чутливість до тих, хто нам співчуває»

Про те, що інформаційну зброю Російська Федерація використовує проти противника паралельно із смертоносною військовою, українці мали би знати не з чуток – вісім років продовжувалася російська гібридна агресія перед тим, як перетворитися на масштабну.

«Вони шукають шляхи та способи інформаційного впливу на нашу свідомість. Для цього використовують наші з вами слабкі місця. Ми емоційні і жалісливі, чутливі до тих, хто нам співчуває – на цей інформаційний гачок нас легко взяти», – каже заступниця міністра оборони України, кандидатка юридичних наук Ганна Маляр.

Не вірте під час війни публічному засудженню Путіна його співгромадянами. Це може бути засідка

Вона закликає не стільки до сили й мужності – їх українці демонструють щодня, а до розуму: «Не вірте в акції протесту на центральному російському каналі, програмна сітка якого пишеться в Кремлі. Не вірте ніяким вибаченням, посипанням голови попелом, сльозам, згадуванням про історичне коріння, спільне минуле, місце народження в Україні тощо. Не вірте під час війни публічному засудженню Путіна його співгромадянами. Це може бути засідка».

Нещодавно виповнилося 7 років від заснування в Україні волонтерської спільноти InformNapalm. На сьогодні це міжнародна команда, що, зокрема, проводить OSINT-дослідження (Open source intelligence, розвідка на основі відкритих джерел ).

Імперія впаде – чи зможете ви створити на її трупі свої вільні держави або опинитеся під уламками?

У своєму телеграм-каналі дослідники InformNapalm пишуть: «Ми підтримуємо людей, які послідовно та багато років були проти агресії РФ. Багато років, а не лише зараз. Послідовно і чітко без півтонів, а не як пропагандистка першого каналу Марина Овсяннікова, яка роками промивала мізки мільйонам громадян, була гвинтиком системи пропаганди (…), а тепер вирішила обнулити все, вибігши з плакатиком на кілька секунд. І з неї на Заході тепер чомусь ліплять героїню та ікону протесту».

Від імені воюючої України спільнота InformNapalm звернулась до народів Росії: «Імперія впаде – чи зможете ви створити на її трупі свої вільні держави або опинитеся під уламками? Залежить виключно від вас».

Як попередили в Генеральному штабі Збройних сил України, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Росії буде розпочато відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

«З метою виправдання таких дій не виключається здійснення низки провокацій на території РФ із загибеллю мирного населення, як це було зроблено перед початком другої чеченської кампанії», йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ вранці 19 березня.