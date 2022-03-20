Росія не змогла захопити контроль над повітряним простором України – британська розвідка

Українські повітряні сили та протиповітряна оборона «ефективно» захищають повітряний простір України, заявляє Міністерство оборони Великої Британії. Про це відомство заявило з посиланням на дані розвідки на початку доби 20 березня.

Як повідомляють у британському уряді, Росія не змогла отримати повну перевагу в повітрі.

«Росія не змогла захопити контроль у повітрі і переважно покладається на снаряди, випущені з відносно безпечного російського повітряного простору по цілях в Україні», – йдеться у висновках.

При цьому, як зазначає британська розвідка, перевага в повітрі була однією з цілей Росії в перші дні повномасштабної агресії проти України, і «їхня тривала неспроможність цього досягнути значно уповільнила їхній операційний прогрес».

Російські військові 19 березня «суттєво зменшили» свою присутність в українському небі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

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Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.