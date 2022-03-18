Лавров повторив заяву, що Росія вважатиме вантажі зі зброєю із Заходу для України «законними» для ураження цілями

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які вантажі зі зброєю, які в’їжджають в Україну з-за кордону, ідентифікуватимуться російською армією як «законні цілі» для ураження. Про це він сказав в інтерв’ю російському державному телеканалу RT (раніше Russia Today).

«Ми дуже чітко дали зрозуміти, що будь-які вантажі, які заїжджатимуть на територію України, які, як ми вважатимемо, перевозять зброю, стануть законною ціллю. Це абсолютно зрозуміло», – сказав Лавров.

Він також зазначив, що Росія не допустить, аби треті країни надіслали Україні комплекси ППО радянського чи російського виробництва.

«Хочу нагадати всім країнам, які можуть розглядати цю ідею, що радянські системи ППО та системи російського виробництва перебувають там, відповідно до міжурядових угод та контрактів, які також мають сертифікат користувача. І цей сертифікат, угода про користування, не дозволяє спрямовувати їх до третіх країни», – сказав Лавров.

Москва і раніше погрожувала, що може знищувати західні поставки військової техніки в Україну. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков 12 березня теж заявив: Москва попередила США, що розглядатиме поставки західної зброї Україні як ціль.

16 березня президент США Джо Байден заявив про виділення Україні додатково 800 мільйонів доларів безпекової допомоги. У Білому домі заявили, що, «окрім американських систем ППО малої дальності, які українці активно використовують, Сполучені Штати також визначили та допомагають українцям придбати додаткові системи більшої дальності, на яких вже навчаються українські війська, так само як і додаткові боєприпаси для цих систем».