Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Омбудсмен Людмила Денісова відвідала центр для біженців у Брюсселі (відео)

Омбудсмен Людмила Денісова відвідала центр для біженців у Брюсселі (відео)
Embed
Омбудсмен Людмила Денісова відвідала центр для біженців у Брюсселі (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Під час свого візиту до Брюсселю 29 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідала центр для біженців.

Там вона поспілкувалася із українцями, які були вимушені втекти до Бельгії через повномасштабну війну Росії проти суверенної України. Пані Денісова також поспілкувалася із волонтерами центру. Про свої враження Денісова розповіла Радіо Свобода

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG