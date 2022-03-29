Там вона поспілкувалася із українцями, які були вимушені втекти до Бельгії через повномасштабну війну Росії проти суверенної України. Пані Денісова також поспілкувалася із волонтерами центру. Про свої враження Денісова розповіла Радіо Свобода
Там вона поспілкувалася із українцями, які були вимушені втекти до Бельгії через повномасштабну війну Росії проти суверенної України. Пані Денісова також поспілкувалася із волонтерами центру. Про свої враження Денісова розповіла Радіо Свобода
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