8 Волонтерка Оксана Вахула ‒ мешканка прикордонного села. Вона разом із односельцями допомагає тим, хто перетинає кордон, хто втікає від обстрілів і залишився без домівки. Жінка розповіла, що з першого дня, відколи люди переходять кордон, вона роздає гарячу каву і чай, обіди, які готують як поляки, так і українці. Дітям дають солодощі і засоби гігієни