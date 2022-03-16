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Кордон України та Польщі: «гуманітарний коридор» для біженців на пункті пропуску «Краковець» (фотогалерея)

На пункті пропуску «Краковець» у Львівській області облаштували так званий «гуманітарний коридор» для громадян, які перетинають українсько-польський кордон. Тут біженці можуть відпочити, поїсти, зігрітись, переодягнути дітей, зарядити телефон і навіть переночувати перед перетином кордону. Встановлено намети, де волонтери роздають їжу та гарячі напої. Цілодобово чергує бригада швидкої допомоги. На всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні облаштували пункти обігріву, де чергують волонтери та медики.
У пункті пропуску &laquo;Краковець&raquo; встановлені намети, де біженцям роздають гарячу їжу і напої, надають медичну допомогу. Тут цілодобово чергують волонтери
1 У пункті пропуску «Краковець» встановлені намети, де біженцям роздають гарячу їжу і напої, надають медичну допомогу. Тут цілодобово чергують волонтери
Перед пунктом пропуску &laquo;Краковець&raquo; облаштувати перехід, де встановлені лавки.&nbsp;Тут люди чекають на своїх знайомих чи рідних, які ще доїжджають
2 Перед пунктом пропуску «Краковець» облаштувати перехід, де встановлені лавки. Тут люди чекають на своїх знайомих чи рідних, які ще доїжджають
У цьому місці волонтери роздають біженцям гарячий чай, каву, гарячу їжу і солодощі дітям &ndash; це гуманітарна допомога, яка надходить із Польщі і з України
3 У цьому місці волонтери роздають біженцям гарячий чай, каву, гарячу їжу і солодощі дітям – це гуманітарна допомога, яка надходить із Польщі і з України
Оксана Мозгова з трьома дітьми 7, 12 і 13 років 14 березня втекла з Харкова. Жінка втратила роботу в аудиторській фірмі, в Європі нікого з рідних чи друзів не має. Оксана&nbsp;планує повернутись в Україну і сподівається, що будинок, де вона проживає, вціліє
4 Оксана Мозгова з трьома дітьми 7, 12 і 13 років 14 березня втекла з Харкова. Жінка втратила роботу в аудиторській фірмі, в Європі нікого з рідних чи друзів не має. Оксана планує повернутись в Україну і сподівається, що будинок, де вона проживає, вціліє
Люди втікають від війни з мінімумом речей &ndash; тим, що встигли взяти
5 Люди втікають від війни з мінімумом речей – тим, що встигли взяти
Малеча, яка з батьками змушена була покинути власні домівки через російську агресію, перед перетином українсько-польського кордону
6 Малеча, яка з батьками змушена була покинути власні домівки через російську агресію, перед перетином українсько-польського кордону
Це гуманітарна допомога з Польщі. Тут є солодощі для дітей, молочні продукти, фрукти
7 Це гуманітарна допомога з Польщі. Тут є солодощі для дітей, молочні продукти, фрукти
Волонтерка Оксана Вахула ‒ мешканка прикордонного села. Вона разом із односельцями допомагає тим, хто перетинає кордон, хто втікає від обстрілів і залишився без домівки. Жінка розповіла, що з першого дня, відколи люди переходять кордон, вона роздає гарячу каву і чай, обіди, які готують як поляки, так і українці. Дітям дають солодощі і засоби гігієни
8 Волонтерка Оксана Вахула ‒ мешканка прикордонного села. Вона разом із односельцями допомагає тим, хто перетинає кордон, хто втікає від обстрілів і залишився без домівки. Жінка розповіла, що з першого дня, відколи люди переходять кордон, вона роздає гарячу каву і чай, обіди, які готують як поляки, так і українці. Дітям дають солодощі і засоби гігієни
У цьому наметі громадяни, які втікають від війни за кордон, можуть переночувати чи кілька годин відпочити. За словами волонтерів, вночі всі місця заповнені
9 У цьому наметі громадяни, які втікають від війни за кордон, можуть переночувати чи кілька годин відпочити. За словами волонтерів, вночі всі місця заповнені
Ірина Шелеґ із 5-річною донькою Владою їде до друзів у Чехію. Жінка з дитиною виїхала &laquo;зеленим коридором&raquo; із Макарівського району Київщини. Там вони тиждень були без електропостачання і зв&#39;язку, сиділи в підвалі. Виїхала з маленьким пакетиком, а речі дитині купувала вже дорогою. Влада тішиться своєю новою іграшкою &ndash; всі її забавки залишились вдома
10 Ірина Шелеґ із 5-річною донькою Владою їде до друзів у Чехію. Жінка з дитиною виїхала «зеленим коридором» із Макарівського району Київщини. Там вони тиждень були без електропостачання і зв'язку, сиділи в підвалі. Виїхала з маленьким пакетиком, а речі дитині купувала вже дорогою. Влада тішиться своєю новою іграшкою – всі її забавки залишились вдома
Волонтери &laquo;Мальтійської служби допомоги&raquo; ‒ Артур Бринзей із Івано-Франківська і Анна Лабай зі Львова &ndash; роздають&nbsp;біженцям їжу і гарячі напої. Молоді люди вирішили долучитись до допомоги, коли побачили багато дітей і жінок, які очікують у черзі
11 Волонтери «Мальтійської служби допомоги» ‒ Артур Бринзей із Івано-Франківська і Анна Лабай зі Львова – роздають біженцям їжу і гарячі напої. Молоді люди вирішили долучитись до допомоги, коли побачили багато дітей і жінок, які очікують у черзі
Біженці в очікуванні на перетин українсько-польського кордону після&nbsp;проходження гуманітарного коридору. За даними Держприкордонної служби України, за 20 днів вторгнення Росії в Україну через 6 пунктів пропуску українсько-польського кордону, що у Львівській області, виїхало близько одного мільйона українців. А повернулись в Україну з-за кордону понад 120 тисяч громадян
12 Біженці в очікуванні на перетин українсько-польського кордону після проходження гуманітарного коридору.

За даними Держприкордонної служби України, за 20 днів вторгнення Росії в Україну через 6 пунктів пропуску українсько-польського кордону, що у Львівській області, виїхало близько одного мільйона українців. А повернулись в Україну з-за кордону понад 120 тисяч громадян
Громадяни України пішим переходом втікають за кордон. Хтось до родичів, хтось до знайомих чи друзів або ж просто по допомогу в європейські країни. За даними Організації Об&rsquo;єднаних Націй, з України від початку російської агресії виїхали понад 2,8 мільйона біженців
13 Громадяни України пішим переходом втікають за кордон. Хтось до родичів, хтось до знайомих чи друзів або ж просто по допомогу в європейські країни. За даними Організації Об’єднаних Націй, з України від початку російської агресії виїхали понад 2,8 мільйона біженців
Від початку вторгнення Росії за кордон виїхали півтора мільйони дітей із України
14 Від початку вторгнення Росії за кордон виїхали півтора мільйони дітей із України
14-річна волонтерка Лідія Шалавила роздає гарячий чай людям, які втікають від російської агресії
15 14-річна волонтерка Лідія Шалавила роздає гарячий чай людям, які втікають від російської агресії
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Галина Терещук

В ефірі Радіо Свобода – з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Маю досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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