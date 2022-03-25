Зеленський анонсував будівництво тимчасового житла для переселенців

Обласним адміністраціям доручили виділити землю під будівництво житла для людей, які мусили залишити зону бойових дій, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму відеозверненні увечері 25 березня.

Зеленський зазначив, що уряд вже почав виплату пенсій за квітень, зокрема, Пенсійний фонд перерахував всю суму «Ощадбанку» для Чернігівської та Луганської областей.

Читайте також: Вдома краще: Чи повернуться українці до рідних міст після війни?

Крім того, за даними президента, за програмою «єПідтримка» людям, які втратили роботу через війну, виплатили загалои понад 20 мільярдів гривень.

Третім кроком підтримки уряду Зеленський назвав програму із забезпечення переселенців житлом.

«Обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того, як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім», – прокоментував він.

Читайте також: Усі, хто безкоштовно приймає переселенців, отримають компенсацію за комірне – уряд

Зеленський висловив думку, що для переселенців краще мати тимчасове житло в Україні, ніж за кордоном. Він додав, що деталі програми повідомить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними верховного комісара ООН у справах біженців на 20 березня, 10 мільйонів людей – приблизно чверть населення – залишили свої домівки в Україні через вторгнення Росії.