Федоров: українці подали мільйон заявок на 6500 грн допомоги від держави

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що менш ніж за добу мільйон українців подали заявки на виплату 6500 гривень держпідтримки через застосунок Дія.



«Така цифра менш ніж за добу означає, що ця послуга необхідна для вас. Допомогу в розмірі 6 500 грн можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп у тих населених пунктах, де активно ведуться бойові дії», – написав Федоров у телеграмі.

8 березня Федоров повідомляв, що допомогу зможуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп.

За його словами, виплата спрямована на те, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії.

За інформацією Мінцифри, щоб отримати допомогу потрібно авторизуватись у Дії та обрати послугу єПідтримка. Області, де наразі працюватиме послуга: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Київська та місто Київ.

7 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.