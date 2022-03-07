Зеленський оголосив про звільнення бізнесу від сплати низки податків на час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд розробив план підтримки бізнесу на час війни, який звільняє від сплати низки податків на період воєнного стану і мінімум на рік після його завершення.

«Уряд України вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Як дати більше сил країні, поки ми боремось. Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам. ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від ЄСВ», – сказав Зеленський під час відеозвернення 7 березня.

«Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, зокрема тероборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Усе це – на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення», – додав президент.

Крім того, за словами голови держави, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

«І це – тільки перша частина великого пакету допомоги. Урядової підтримки. Усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким. Та орієнтувалося тільки на людей. Перш за все – на людей. На те, щоб ми всі повернулися до миру, до звичайної роботи. Коли повернемо нашу землю, спокій на нашу землю», – наголосив президент.

Він також подякував усім власникам і керівникам підприємств, які продовжують працювати і виконують зобов’язання перед своїми працівниками.

«Платити зарплату людям – навіть якщо компанія не працює, як раніше, – це захищати Україну», – сказав він.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська економіка повинна адаптуватися до воєнного стану.

Голова уряду схвально оцінив роботу місцевої влади регіонів у тилу, де зараз наплив переселенців, і закликав забезпечити їх роботою.

«До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги. Звертаюся до бізнесу і до тих, які працюють, до тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До вас також прохання: якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна держав», – сказав прем’єр.

Він анонсував виплату 6,5 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили роботу через нове вторгнення Росії. Ці виплати будуть здійснені за програмою «єПідтримка», так само, як і виплати за вакцинацію раніше. За словами Шмигаля, деталі згодом повідомить Міністерство цифрової трансформації.

Голова уряду повторив слова президента Володимира Зеленського про створення чотирьох фондів для відновлення України.