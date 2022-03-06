Уряд заборонив штрафи за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону нарахування і стягнення штрафів чи пені населенню за несвоєчасну або неповну оплату житлово-комунальних послуг у період воєнного стану, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар по оплаті комунальних послуг. Відтак уряд ухвалив рішення заборонити нарахування і стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги населенням. Також заборонено припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або оплати в неповному обсязі. Постанова ухвалена, щоб захистити інтереси людей у період воєнного стану і стосується всіх комунальних послуг без винятку», – наголосив Чернишов.

Водночас він додав, що сплата за комунальні послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють «у надскладних обставинах та потребують ресурсів».

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