Усі, хто безкоштовно приймає переселенців, отримають компенсацію за комірне – уряд

Усім, хто надав безкоштовне житло для переселенців, держава надасть грошову компенсацію на оплату комунальних послуг, заявив голова уряду Денис Шмигаль.

«Усі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг», – повідомив він.

За словами прем’єр-міністра, ці виплати, як і грошові коменсації для самих переселенців, здійснюватимуться у рамках програми допомоги українцям, яку анонсував президент Володимир Зеленський.

21 березня в уряді також повідомили, що кожен з переселенців отримає від держави по 2 тисячі гривень, а діти, які через війну змушені були покинути домівки і переїхати у більш безпечні місця, – по 3 тисячі.

Станом на 11 березня, за даними ООН, з початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

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Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.