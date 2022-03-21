Кожному переселенцю в Україні виплатять по 2000 грн – Шмигаль

Усім переселенцям в Україні, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії, держава виплатить мінімальну грошову щомісячну допомогу у 2 тисячі гривень, повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

Окрім того, за його словами, на кожну дитину, яка під час війни вимушено переїхала у більш безпечні регіони, виплатять по 3 тисячі гривень.

«Просто, через «Дію», на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій», – зазначив він.

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За словами прем’єра, ці виплати здійснюватимуться у рамках програми допомоги українцям, яку анонсував президент Володимир Зеленський.

Станом на 11 березня, за даними ООН, з початку російського вторгнення 24 лютого з України виїхали понад 2,5 мільйони людей, а ще два мільйони – стали внутрішньо переміщеними особами через війну.

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.