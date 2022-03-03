У Львові рятують покинутих біженцями тварин

ЛЬВІВ ‒ За тиждень війни громадяни України, які втікають за кордон через Львів, залишили тут понад тридцять своїх домашніх улюбленців. Шість із них підібрали на вокзалі, де собак і котів покинули господарі просто на пероні. Працівники і волонтери «Домівки врятованих тварин» забирають тварин. Кормами допомагає Польща. Сусідня держава забирає і покинутих собак. Не бракує і охочих забрати котів і песиків серед львів’ян.

«Добу двоє котів сиділи і просто дивилися. Нічого навіть не їли. На очах у них сльози», ‒ каже Любов Калдишева, працівниця «Домівки врятованих тварин» і показує тварин, які забились у кутку. Тут і двоє цуценят, і домашня свинка, яку знайшли у Стрийському парку. Вочевидь, хтось її випустив. А ще морські свинки, папуги, кролики, фретки.

Покинуті звірята не виходять

«Коли людей зраджують, то стрес великий, а ось тварини можуть не відійти, коли їх покидає господар, який десять чи більше років опікувався домашнім другом. Коли тварину викидають, вона просто гине. Бо не пристосована до умов поза домом. Подивіться, покинуті звірята не виходять, просто ховаються. Вони у великому стресі, панічному від того, що з ними трапилося», ‒ каже Любов Калдишева.

За тиждень війни у «Домівку врятованих тварин» у Львові привезли понад тридцять тварин. З них на вокзалі було шість. Громадяни, які через Львів їдуть у Польщу, просто залишили своїх домашніх тварин. Були випадки, що великих собак не пропускали у вагон і через брак місця, і агресивність пса. Коти порозбігались.

Обіцяють повернутись

«Немає такої масової тенденції, щоб тварин залишали. Трапляються випадки, але нас одразу повідомляють про це і забираємо, переважно котів і собак. Більшість тварин залишають біженці з Харкова, Києва, коли їдуть за кордон через Львів. «Укрзалізниця» не хотіла брати, бо переповнені потяги, це питання вирішили. Є люди, які зі сльозами тварин залишають, і обіцяють повернутись за ними. Є скоти, які просто кидають тварин», ‒ говорить Орест Залипський, керівник «Домівки врятованих тварин».

Днями волонтери врятували 18 котів, яких господиня зачинила у Львові у квартирі, а сама виїхала у Польщу. Жінка задзвонила у притулок і повідомила про покинутих тварин.

Одна київська родина залишила на перетримку двох собак, яких не змогла перевезти через кордон. Діти віддали працівникам на утримання своїх песиків гроші зі своїх скарбничок. Ця сім’я постійно телефонує у притулок і цікавиться своїми домашніми улюбленцями, обіцяє повернутись по них.

На одній із вулиць Львова знайшли покинутого господарями породистого собаку. Принесли переляканого котика. Домашню тваринку легко розрізнити від тієї, що живе на вулиці, кажуть волонтери, по вигляду, запаху, а також домашні тваринки дуже налякані.

Переселенці з Києва розводили маленьких песиків чихуахуа і йоркширських тер’єрів. Люди втекли за кордон, а собак віддали у притулок. Всі вони поїдуть у краківський притулок. Адже працівники львівської «Домівки врятованих тварин» побоюються цих песиків віддавати українцям.

«Люди в стресі, в агонії готові взяти тварину. Але боїмося, що це пройде і знову ті тварини до нас повернуться», ‒ пояснює Орест Залипський.

У «Домівку врятованих тварин» постійно йдуть львів’яни. Хтось приносить корм, а хтось хоче взяти котика чи песика.

Лишіть маленьку дірку, щоб коти вийшли

«Є цілі списки, хто хоче взяти або веземо у Польщу. Поляки нам сильно допомагають, привезли нам корми. Наші волонтери повезли корм для тварин на Харків разом із гуманітарною допомогою для людей. Дехто вважає, що ми не тим займаємося, але ми допомагаємо і військовим, і цивільним людям і тваринам. Зараз почалась масова тривога, що люди забивають підвали і не надають доступу котам. Я розумію, що бояться, щоб гранату не закинули, але лишіть маленьку дірку, щоб коти вийшли», ‒ зауважила Радіо Свобода Наталія Турко, волонтер.

Волонтери створили координаційний штаб, співпрацюють з поліцією, працівниками вокзалу. Сьогодні Польща пропускає громадян із домашніми тваринами і навіть не вимагає документ.

На львівському вокзалі десятки втікачів із Харкова, Києва, Одеси зі своїми домашніми улюбленцями. Люди відповіли Радіо Свобода, що не могли покинути своїх звірят і нікуди б без них не виїхали.

«Я забрав двох котів. Де мій дім? Не знаю тепер. Ось тут сиджу на вокзалі і це тепер мій дім», ‒ з сумом каже літній чоловік із Одещини Іван Дирка.