Байден розпочав візит до Польщі

Президент США Джо Байден 25 березня прибув до Жешува, міста на південному сході Польщі, яке є одним із перших пунктів прийому українських біженців.

Байдена вітав польський президент Анджей Дуда – перед тим, як американському лідерові розкажуть про гуманітарну відповідь для полегшення страждань мирного населення в Україні та реагування на зростання потоку біженців.

Польща вже прийняла понад два мільйони з більш як 3,5 мільйона біженців, що залишили Україну через вторгнення Росії.

Як повідомили раніше в Білому домі, Джо Байден і Анджей Дуда обговорять, як США разом із союзниками і партнерами відповідають на гуманітарну кризу.

24 березня президент США перебував у Брюсселі на зустрічах НАТО, «Групи семи» і Європейського союзу, де обговорювали міжнародну підтримку України і подальше підвищення ціни для Росії за її вторгнення на українську територію.

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На пресконференції в Брюсселі 24 березня за підсумками саміту НАТО Байден розповів, що Вашингтон виділить понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги для українців, які постраждали від війни, а також готовий прийняти 100 тисяч біженців із України.

«Багато українських біженців воліють залишитися в Європі, ближче до дому, але ми також готові вітати 100 тисяч українців у США із фокусом на возз’єднання сімей. Ми також інвестуємо 320 мільйонів доларів у підтримку сталості демократії та захисту прав людини в Україні та сусідніх країнах», – додав президент США.

Раніше в Білому домі заявляли, що під час цього турне президент США не планує приїжджати в Україну.