НАТО продовжить надавати підтримку Україні – заява саміту

НАТО має і надаватиме подальшу підтримку Україні, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на пресконференції за результатами позачергового саміту глав держав та урядів країн НАТО у Брюсселі у четвер.

«Сьогодні лідери НАТО погодилися, що ми маємо і надаватимемо подальшу підтримку Україні. Ми продовжимо покладати безпрецедентні витрати на Росію. Ми посилимо стримування та оборону союзників», – сказав Столтенберґ.

Лідери країн НАТО домовилися, зокрема, зміцнити безпеку країн-членів Альянсу в Центральній та Східній Європі – у Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині будуть розміщені нові бойові групи Альянсу.

Столтенберґ заявив, що НАТО допомагатиме Києву зброєю та обладнанням, а Росію попередив про наслідки можливого використання хімічної зброї чи будь-якої іншої зброї масового ураження.

«Ми занепокоєні, частково тому, що ми бачимо риторику, і ми бачимо, що Росія намагається створити привід, звинувативши Україну, США, союзників по НАТО в підготовці використання хімічної та біологічної зброї. Ми бачили раніше, що цей спосіб звинувачення є способом створити привід для того, щоб зробити це самим», – сказав генсекретар НАТО.

За його словами, альянс надасть Україні допомогу у сфері кібербезпеки та обладнання для захисту України від біологічних, хімічних, радіологічних і ядерних загроз.

Столтенберґ заявив, що союзники, як і раніше, виступають проти подальшої ескалації конфлікту, не спрямовуватимуть в Україну війська і не вводитимуть безпольотну зону. Він наголосив, що це загрожує прямим зіткненням військ НАТО та Росії. Раніше Польща пропонувала відправити в Україну миротворчу місію, але ця пропозиція на саміті активно не обговорювалася.

На запитання, чи Україна отримає від озброєння, про яке раніше попросив президент України Володимир Зеленський, Столтенберґ сказав, що не розкриватиме деталі.

Також у заяві лідерів НАТО йдеться про засудження російської агресії проти України із закликом негайно зупинити бойові дії та вивести війська з української території.

НАТО закликало Китай чітко засудити війну РФ проти України і не підтримувати Росію ні економічно, ні у військовий спосіб.

«Рішення президента Путіна напасти на Україну – стратегічна помилка із серйозними наслідками для самої Росії та її народу», – заявили лідери НАТО.

Раніше було оголошено, що через війну РФ проти України мандат Столтенберґа на посаді генсекретаря НАТО буде продовжено на рік, до осені 2023 року.

У Брюсселі у четвер, крім саміту НАТО, лідери держав також прибули на саміт ЄС та «Групи семи» для обговорення російського вторгнення в Україну.