Повноваження Столтенберґа на посаді генсекретаря НАТО продовжать на рік – ЗМІ

Норвезькі ЗМІ повідомляють, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ залишиться на посаді ще на рік і не піде у відставку 30 вересня, як планувалося, – через війну Росії проти України.

Норвезька телекомпанія TV2 і щоденна газета Dagens Naeringsliv 24 березня з посиланням на неназвані джерела повідомили, що всередині Альянсу існує «повна згода» щодо такого рішення.

Столтенберґ, кваліфікований економіст, який також колись був прем’єр-міністром Норвегії, після відходу з посади генсекретаря НАТО мав очолити норвезький центральний банк. Він погодився завершити свій термін у Брюсселі, перш ніж обійняти нову посаду приблизно 1 грудня.

24 березня, коли Столтенберґ прибув до штаб-квартири Альянсу для проведення позачергового саміту, він відмовився відповідати на запитання про можливе продовження терміну його повноважень у НАТО.

«Я залишу це рішення на розгляд 30 лідерів [НАТО]», – сказав Столтенберґ журналістам.

Вторгнення Росії в Україну місяць тому спровокувало найбільший військовий конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, що призвело до того, що Альянс почав переосмислювати свою оборонну політику.

Водночас на прохання вищого керівництва України «закрити небо» над країною для російських військових літаків НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою, заявляючи, що не хочуть втягувати альянс у війну з Росією.