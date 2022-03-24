Саміти НАТО, G7 і ЄС відбудуться 24 березня в Брюсселі

Саміти НАТО, «Групи семи» і Європейського союзу відбудуться 24 березня в Брюсселі, на них обговорюватимуть війну Росії проти України.

Західні країни мають намір вкотре попередити президента Росії Володимира Путіна, що його країна заплатить «руйнівну» ціну за вторгнення в Україну.

Країни-члени НАТО, занепокоєні можливими діями Росії для ескалації конфлікту, мають, зокрема, погодити надання Україні устаткування для захисту від хімічної, біологічної і ядерної зброї.

У саміті НАТО братимуть участь і президент США Байден, що прибув до Брюсселя 23 березня, і президент України Зеленський, який напередодні самітів у Брюсселі закликав громадян усього світу вийти на вулиці на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

18 березня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що Польща на саміті НАТО офіційно запропонує створити миротворчу місію в Україні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.