Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції від Росії про «гуманітарну ситуацію» в Україні

Рада безпеки Організації Об’єднаних націй майже одноголосно провалила голосування за проєкт резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні, запропонований Росією.

Документ, внесений Москвою, закликав до захисту цивільних та надання гуманітарної допомоги. Проте не визначав, хто є відповідальним за гуманітарну кризу, яка виникла після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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Посол України в ООН Сергій Кислиця назвав проєкт «цинічним».

«Цій цинічній образі не повинно бути місця ані в Раді безпеки, ані в Генеральній асамблеї», – прокоментував він.

Представниця Сполучених Штатів в ООН Лінда Томас-Грінфілд, коментуючи пропозицію Росії, заявила, що Москва намагається використати Раду безпеки, аби «забезпечити прикриття для власних брутальних дій».

«Дійсно шокує, що Росія має нахабство пропонувати резолюцію, в якій просить міжнародну спільноту вирішити гуманітарну кризу, яку сама ж Росія й створила. США планує утриматися, тому що, якщо говорити очевидне, Росії немає діла до погіршення гуманітарних умов або мільйони життів та мрій, які зруйнувала війна. Якби їм було діло, вони б припинили бої», – заявила Томас-Грінфілд, пояснюючи намір США утриматися при голосуванні.

З 15 членів Ради безпеки проєкт підтримали двоє – Росія та Китай, решта утрималися.

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Росія 25 лютого заблокувала своїм вето рішення Радбезу щодо передачі резолюції проти вторгнення Росії в Україну на розгляд Генеральної асамблеї.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з проханням забрати в Росії право голосу в Раді безпеки ООН.