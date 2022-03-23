Протягом дня гуманітарними коридорами евакуювалися понад 4,5 тисячі людей – Верещук

Протягом дня 23 березня спрацювали сім із дев’яти раніше погоджених гуманітарних коридорів, повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук увечері в середу.

Зокрема, 2 912 людей дісталися власним транспортом із Маріуполя до Запоріжжя.

«Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, цілий день були заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста. Також цілий день на блокпості у Василівці окупанти додатково утримували колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Сьогодні колона залишиться на ніч у Токмаку і завтра зранку продовжить рух до Бердянська», – повідомила вона.

Також, за даними Верещук, завтра російські військові мають звільнити рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій та водіїв, захоплених напередодні в місті Мангуш.

На Запоріжжі вдалося евакуювати 51 людину з Гуляйполя до обласного центру. Як додала міністерка, російські війська протягом дня утримували колону автобусів для евакуації людей з Пологів до Запоріжжя на блокпості у Василівці. Наразі колона продовжила рух, планується, що вона вивозитиме людей з Токмаку вранці 24 березня.

На Київщині, за словами урядовиці, вдалося вивезти 919 людей: із Великої Димерки, Богданівки та Світильні до Броварів.

«З міста Бородянка до Білої Церкви через обстріли сьогодні знову не вдалося витягнути людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних сил», – зазначила вона.

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Ще один коридор спрацював на Луганщині: там вивезли 672 людини з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної та селища Ніжне до Бахмута. До цих міст доставили 60 тонн гуманітарної допомоги, сказала Верещук.

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.