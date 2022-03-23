Зеленський подякував голові МЗС Греції за намір супроводжувати гуманітарну місію до Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про намір міністра закордонних справ Нікоса Дендіаса долучитися до гуманітарної місії до блокованого російськими військами Маріуполя.

«Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь, щоб урятувати наших людей із міста й довезти туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної», – сказав Зеленський у зверненні в ніч проти 23 березня.

Він вказав на те, що в місті під обстрілами наразі перебуває близько 100 тисяч людей без доступу до їжі, води та медикаментів. При цьому російська сторона зриває гуманітарні коридори до міста.

«Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором. Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами», – зазначив президент.

На цьому тлі він висловив вдячність за готовність високопосадовця європейської держави особисто взяти участь у гуманітарній місії.

«Очікуємо реалізації цього задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями», – додав Зеленський.

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Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 22 березня повідомив журналістам про намір особисто долучитися до гуманітарного конвою до Маріуполя. За його словами, він вже повідомив про це українську та російську сторони.

За даними міської влади, в місті, заблокованому російськими військами, загинули щонайменше 2,3 тисячі людей, але багато хто може перебувати під завалами. У місті бракує води (ще напочатку березня люди топили сніг, зараз і його немає), їжі, немає жодних комунікацій і зв’язку.