Щонайменше троє людей загинули внаслідок обстрілів на Донеччині – голова ОВА

Внаслідок обстрілів російських військ у Донецькій області загинули щонайменше троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко увечері 22 березня.

«За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще 3 людини, 6 зазнали поранень. Серед загиблих — 14-річний парубок. Крім того, у Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині», – заявив голова області.

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Він додав, що протягом дня вдалося встановити загибель однієї людини та поранення ще двох у Маріуполі. При цьому наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».