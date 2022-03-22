Вильоти російських літаків із Білорусі, втрати в живій силі та деморалізований стан – Генштаб ЗСУ про війська РФ

У Генеральному штабі Збройних сил прозвітували про ситуацію, пов’язану з вторгненням російських військ станом на вечір 27-го дня вторгнення в Україну.

«Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території Республіки Білорусь. До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників. В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту РФ виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вказують, що особовий склад російських військ деморалізований через значні втрати.

«Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів. Противник, як зазначалось раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням», – вказує Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».