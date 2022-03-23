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Зеленський запросив папу Франциска відвідати Україну

Папа Римський Франциск під час відвідування в лікарні українських дітей-біженців, Рим, Італія, 19 березня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський запросив папу Римського Франциска приїхати з візитом до України. Про це голова держави сказав у зверненні пізно ввечері 22 березня.

«Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – сказав президент.

Чи прийняв папа запрошення, голова держави не уточнив.

Після розмови з понтифіком вранці 22 березня Зеленський заявив, що Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу у «припиненні людських страждань».

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити «вбивства і звірства», а також назвав «містом-мучеником» Маріуполь, який блокують російські військові.

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