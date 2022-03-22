Зеленський після розмови з понтифіком висловив сподівання на посередницьку роль Святого Престолу

Україна вітала б посередницьку роль Святого Престолу у «припиненні людських страждань», заявив президент Володимир Зеленський після розмови з папою Римським Франциском 22 березня.

«Розповів Його Святості про складну гуманітарну ситуацію та про блокування російськими військами рятівних коридорів. Вітали б посередницьку роль Святого Престолу у припиненні людських страждань. Подякував за молитви за Україну та мир», – написав Зеленський у твітері.

Папа Франциск неодноразово засуджував війну, розв’язану Росією в Україні, і закликав припинити «вбивства і звірства», а також назвав «містом-мучеником» Маріуполь, який блокують російські військові.