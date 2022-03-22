Голова Київської ОВА: треба не дати військам РФ перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ

Завданням Збройних сил України на Київщині є утримати російські війська від спроб перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода керівник Київської військової обласної адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Відповідаючи на запитання про те, яка ситуація на північно-західних околицях Києва – в районі Бучі та Гостомеля, він сказав: «Поки що вони – під окупацією. Що Буча, що Гостомель. Повністю той регіон. Там поки що ніяких ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і продовжити наступ на Київ. Поки що потенціал не дає нам можливості перейти до контрнаступальних дій в цьому напрямку. Тільки локально [діємо]. Потенціал нарощується. Противник потенціал втрачає, а ми нарощуємо. Чи буде у нього потенціал? Від цього буде далі [залежати] перебіг бойових дій».

За словами Павлюка, Київ – «дуже велика проблема для Росії, і вони зроблять все, щоб сюди зайти».

Активність військових РФ у Київській області зупинена, додав він.

«Ворог зупинений. Ворог шукає шляхи, але і наші Збройні сили не чекають – також активно проводять відповідні дії, постійно сковують ворога, постійно наносять ураження. Так що паритет зберігається, і я надіюся, що паритет буде на нашу сторону в найближчий час», – сказав Павлюк.

«Противник чекає на резерви. Ми також чекаємо. Ми проводимо заборону висування цих резервів. Виснажуємо противника, нарощуємо свої сили. Якщо нам вдасться і ми наростимо [резерви], то ми виконаємо ті завдання, які на нас покладені зі звільнення Київської області від окупанта. Але Київ – дуже велика проблема для Росії, і вони зроблять все, щоб сюди зайти. А ми повинні зробити навпаки», – додав голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».