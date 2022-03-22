Генштаб ЗСУ про втрати РФ: понад 15 тисяч осіб, понад пів тисячі танків, майже 100 літаків

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 22 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 300 осіб зі складу своїх військ, а також:
- 509 танків
- 1556 бойових броньованих машин
- 252 артилерійські системи
- 80 РСЗВ
- 45 засобів ППО
- 99 літаків
- 123 гелікоптери
- 1000 одиниць автомобільної техніки
- три кораблі /катери
- 70 цистерн із ПММ,
- 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 15 одиниць спеціальної техніки.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.
Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.
Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.
Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
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