Генштаб ЗСУ про втрати РФ: понад 15 тисяч осіб, понад пів тисячі танків, майже 100 літаків

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 22 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 300 осіб зі складу своїх військ, а також:

509 танків

1556 бойових броньованих машин

252 артилерійські системи

80 РСЗВ

45 засобів ППО

99 літаків

123 гелікоптери

1000 одиниць автомобільної техніки

три кораблі /катери

70 цистерн із ПММ,

35 БПЛА оперативно-тактичного рівня

15 одиниць спеціальної техніки.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – наголосили у Генштабі.

Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

Масштабна війна Росії проти України триває 26-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».