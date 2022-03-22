МЗС просить світову спільноту вжити термінових заходів проти Росії, щоб змусити її зняти блокаду Херсона

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту вжити термінових заходів проти Росії, аби змусити її зняти блокаду Херсона і відкрити гуманітарні коридори, йдеться у заяві відомства у вівторок.

«На початку березня збройні сили Російської Федерації окупували південне місто Херсон. Російські окупанти чинять репресії проти мешканців міста. Зокрема, 21 березня вони відкрили вогонь по мирних демонстрантах на площі Свободи, поранивши літню людину. На тлі намагань придушити громадянський опір російська окупаційна адміністрація здійснює спроби створити окупаційні органи самоврядування», – розповідає про ситуацію в Херсоні МЗС України.

У МЗС наголошують, що гуманітарна ситуація стрімко погіршується.

«Через блокаду в місті критично бракує продовольства та медикаментів. В особливій групі ризику опинилися новонароджені діти, яким не вистачає дитячого харчування та засобів гігієни, а також тяжко хворі люди. В Херсоні також перебувають близько ста іноземних студентів, насамперед з країн Африки», – вказує МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство наголошує: «Незважаючи на зусилля уряду України та міжнародних гуманітарних організацій, РФ наразі відмовляється створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних людей та доставки продовольства. З кожним днем місто наближається до гуманітарної катастрофи».

«Закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів проти Росії, зокрема запровадити нові болючі економічні санкції, аби змусити її зняти блокаду з Херсона та інших українських міст, створити умови для безпечного виїзду українських та іноземних громадян. Ми також закликаємо уряди іноземних держав, громадян яких російська армія утримує як заручників в Херсоні, посилити політичний тиск на Москву», – йдеться в заяві.

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Раніше також Офіс омбудсмена заявлялв, що через окупацію російськими військами Херсон та область перебувають на межі гуманітарної катастрофи. У населених пунктах області є проблеми з електро-, газо- та водопостачанням, також людям критично не вистачає медикаментів, а інколи – їжі. Доправити усе це туди неможливо через обстріли з боку російських військ.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.