В ОП назвали гуманітарні коридори, заплановані на 23 березня

На 23 березня погоджено низку гуманітарних коридорів для евакуації людей із Маріуполя, Київської і Луганської областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27. З 10:00 подані автобуси.

Маршрути евакуації в Запорізькій області:

Пологи – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя

Гуляйполе – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул.Шевченка, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя.

Маршрути евакуації в Київській області:

Велика Димерка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів

Богданівка – Бровари. Місце зборів: сільрада, вул. Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів

Бородянка – Біла Церква. Місце зборів: вул. Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

Світильня – Бровари. Місце зборів: сквер імені Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.

Маршрути евакуації в Луганській області:

Рубіжне – Бахмут. Місце зборів: вул. Чехова, 11

Нижнє – Бахмут. Місце зборів: Паркова, 13.

Ці маршрути проходитимуть іншими містам, де робитимуться зупинки для збору людей:

Лисичанськ (місце зборів: вул. Сосюри, 324 та РТІ, 40 років Перемоги)

Сєвєродонецьк (місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28)

Гірське (місце зборів: вул. Гагарина, 13).

Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.