В ОП назвали гуманітарні коридори, заплановані на 23 березня

На 23 березня погоджено низку гуманітарних коридорів для евакуації людей із Маріуполя, Київської і Луганської областей, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Донецька область, евакуація з Маріуполя до Запоріжжя:
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27. З 10:00 подані автобуси.
Маршрути евакуації в Запорізькій області:
Пологи – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя
Гуляйполе – Запоріжжя. Місце зборів – міська рада, вул.Шевченка, 15/2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Запоріжжя.
Маршрути евакуації в Київській області:
- Велика Димерка – Бровари. Місце зборів: Будинок сільради, вул. Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть направлені з Броварів
- Богданівка – Бровари. Місце зборів: сільрада, вул. Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
- Бородянка – Біла Церква. Місце зборів: вул. Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
- Світильня – Бровари. Місце зборів: сквер імені Марченко. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.
Маршрути евакуації в Луганській області:
- Рубіжне – Бахмут. Місце зборів: вул. Чехова, 11
- Нижнє – Бахмут. Місце зборів: Паркова, 13.
Ці маршрути проходитимуть іншими містам, де робитимуться зупинки для збору людей:
- Лисичанськ (місце зборів: вул. Сосюри, 324 та РТІ, 40 років Перемоги)
- Сєвєродонецьк (місце зборів: Будинок культури, вул. Хіміків, 28)
- Гірське (місце зборів: вул. Гагарина, 13).
Українська влада щоденно намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.
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