Захарова: між Росією та Україною відбулося 2 обміни полоненими. Київ про таке не повідомляв

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджує, що російське Міністерство оборони «щоденно організовує гуманітарні коридори та евакуацію мирних жителів із населених пунктів», а також, що між Росією та Україною «проведено два обміни полоненими». Про це Захарова заявила 23 березня.

Про таке число обмінів полоненими українська сторона ще не повідомляла. Єдиний обмін, про який стало публічно відомо, – це повернення на свободу затриманого окупантами мера Мелітополя Івана Федорова. За словами речниці голови Офісу президента Дарії Зарівної, за міського голову «Росія отримала дев’ятьох своїх полонених солдатів 2002-2003 років народження». «Це фактично діти. Строковики, яких, за словами російського Міноборони, в Україні немає, але весь світ бачить, що вони тут є», – додала Зарівна.

Українська сторона також щодня повідомляє про те, які гуманітарні коридори діятимуть для виходу цивільних із зони бойових дій. Попри запевнення російської сторони, не завжди користування такими коридорами є безпечним. Зокрема, четверо дітей зазнали поранень у понеділок, 21 березня, через обстріли військами РФ родин, які автобусами намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Москва стверджує, що метою ударів є військові обʼєкти, що суперечить численним свідченням і фактам, зібраним у тому числі і журналістами Радіо Свобода.