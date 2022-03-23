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Російські військові обстріляли Харків 32 рази за добу – голова ОВА

Харків після російського обстрілу, 18 березня 2022 року

Минулої доби російські військові обстріляли Харків 32 рази, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти війну за Харків програли, тому єдине, що їм залишається – це завдавати удари із далеких відстаней. За добу таких було 32. Штаб оборони відзначив підвищену активність противника у застосуванні РСЗВ – 280 разів і танкових ударів – 9 разів», – написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, вперше військові РФ обстрілювали ракетами Лозову, постраждали щонайменше восьмеро цивільних, з них четверо – у тяжкому стані.

«ЗСУ тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, у напрямку Ізюма ті намагаються сконцентрувати свої сили. Наші ЗСУ не допускають їхнього просування, росіяни там вже не раз отримували ганебні поразки. Під час останніх атак ворог втратив близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки», – додав Синєгубов.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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