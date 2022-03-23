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Генштаб ЗСУ про втрати РФ: близько 15 600 осіб, 517 танків, понад 100 літаків

Знищені бронеавтомобілі високої прохідності російської армії «Тигр-М» на дорозі в Харкові, 28 лютого 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив орієнтовні втрати російських військ станом на 22 березня. Згідно з цими даними, Росія втратила близько 15 600 осіб зі складу своїх військ, а також:

  • 517 танків
  • 1578 бойових броньованих машин
  • 267 артилерійські системи
  • 80 РСЗВ
  • 47 засобів ППО
  • 101 літак
  • 124 гелікоптери
  • 1008 одиниць автомобільної техніки
  • чотири кораблі /катери
  • 70 цистерн із ПММ,
  • 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 15 одиниць спеціальної техніки.
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    Раніше, 17 березня, видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського масштабного вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Це більше, ніж кількість американських військових, які були вбиті протягом 20 років в Іраку та Афганістані разом узятих.

    Росія називає значно менші цифри втрат своєї армії в Україні. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

    Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​

    Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

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