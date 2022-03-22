Пентагон: російські солдати в Україні мерзнуть, а у військових кораблів проблеми з паливом

Російські військові мають в Україні проблеми з запасами – їжею та паливом. Деякі солдати потерпають від обмороження, тому що не мають відповідного спорядження, а російським військовим кораблям у Чорному морі не вистачає палива. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.

«Сьогодні 27-ий день (повномасштабної війни РФ з Україною – ред.), і ми продовжуємо бачити, що вони мають проблеми з паливом та їжею. Вони також мають проблеми з запасами та з високоточними боєприпасами. Ця велика й масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів», – повідомив високопосадовець Пентагону.

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Він зазначив, що ці труднощі виникли вже за тиждень після початку вторгнення РФ. Також, за його словами, російські військові мають проблеми з логістикою, зв’язком та комунікацією і навіть теплим одягом.

«Виявлені ознаки того, що деякі з їхніх солдатів страждають від обмороження, тому що їм не вистачає належного спорядження для холодної погоди. Це на додачу до їжі та палива. Постійні проблеми із забезпеченням. Ми також вважаємо, що росіяни мають проблеми з командуванням і контролем. Без зв’язку важко налагодити такі речі, як логістика та просування», – заявив чиновник.

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Окремо в Пентагоні звертають увагу на проблему з нестачею палива у російських військових кораблів: «У них проблеми з паливом навіть на морі. Вони переймаються тим, як заправляти свої кораблі».

Масштабна війна Росії проти України триває 27-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, водночас обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи таі іншу цивільну інфраструктуру.