Росія замінувала море на підходах до українських портів – Зеленський

Російські військові замінували море на підходах до українських портів. Про це під час виступу перед італійським парламентом зазначив президент України Володимир Зеленський.

«Тепер це загрожує сусіднім берегам і сусіднім країнам, бо не можна дрейфувати морем до них», – наголосив він.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила, що військові кораблі РФ замальовують бортові номери для підготовки провокацій у морі.

21 березня російські військові кораблі обстріляли житлові будинки – інформації про загиблих та поранених не було. Крім того, стало відомо, що з морського порту у Бердянську зникли 5 кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн українського зерна. Росія, яка вторгался в Україну, в обох випадках ніяких коментарів публічно не давала.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».