Військові кораблі РФ замальовують бортові номери для підготовки провокацій у морі – ДПСУ

Російські військові кораблі зафарбовують назви і бортові номери, що розглядається українською стороною як підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів, повідомила у понеділок у Держприкордонслужбі України.

«З початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відмітилися підлістю у Чорному морі. Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна. Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден. Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві наголошують, що низка країн світу вже ухвалили рішення, які заблокують для РФ спроби незаконних дій на морі.

«Незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден. Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили бойкот всім російським суднам та вантажам. Дунайська комісія позбавила РФ повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства. А Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози», – йдеться в повідомленні.

В Одесі 21 березня російські військові кораблі обстріляли житлові будинки – інформації про загиблих та поранених не було. Крім того, стало відомо, що з морського порту у Бердянську зникли 5 кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн українського зерна. Росія, яка вторгался в Україну, в обох випадках ніяких коментарів публічно не давала.