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Російські кораблі обстріляли 21 березня житлові будинки в Одесі, жертв немає

Наслідки ранкового обстрілу в Одесі, 21 березня 2022 року

В Одесі 21 березня російські військові кораблі обстріляли житлові будинки, загиблих та поранених немає. Про це Радіо Свобода повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та очевидці обстрілу.

Снаряди влучили щонайменше в два житлових будинки на морському узбережжі близько 6:00, пошкоджені житловий комплекс та невеличкий приватний будинок. Деякі снаряди вдарили в землю. Вогонь вели з двох кораблів.

Місцеві жителі ховалися в критому паркінгу житлового комплексу – повітряна тривога спрацювала приблизно за пів години до влучань.

Дотепер Одеса не фігурує у воєнних зведеннях – зі сходу це місто прикриває інший обласний центр, Миколаїв, до якого російські військові наближалися впритул. Наразі українські військові відкинули загарбників від Миколаєва, але повідомлення про обстріли цього міста надходять регулярно. Зокрема, 19 березня в Миколаєві в результаті обстрілу військовими РФ з установки «Смерч» зазнали поранень чоловік та його 8-річний син.

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