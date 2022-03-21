В Україні зросло число поранених через бойові дії дітей – прокурори

За попередню добу в Україні до понад 148 зросло число дітей, поранених унаслідок збройної агресії Росії проти України, число загиблих неповнолітніх не змінилося, зафіксовано 115 таких смертей, повідомляє Офіс генпрокурора 21 березня. Фахівці уточнюють, що ці дані не є остаточними, «оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях».

«Найбільше постраждалих у Київській (58), Харківській (38), Донецькій (29), Чернігівській (31), Миколаївський (22), місті Києві (16), Житомирській (15), Херсонській (15) та Сумській (14) областях», – вказано в повідомленні.

«19 березня 2022 року російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Будівля зруйнована, під її уламками перебували люди, однак наразі інформації про потерпілих та загиблих немає. 19 березня в м. Миколаїв у результаті обстрілу військовими РФ з установки «Смерч» отримали поранення чоловік та його 8-річний син», – додають в Офісі генпрокурора.

Також унаслідок бомбардувань та обстрілів наразі пошкоджено 530 закладів освіти, 72 з яких зруйновані повністю.

За даними агенції ООН у справах дітей (ЮНІСЕФ), щонайменше 150 неповнолітніх загинули та 160 зазнали поранень після вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Ці дані є дещо більшими, ніж оприлюднені Офісом генерального прокурора.