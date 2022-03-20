Майже 90% опитаних вважають неприйнятним перемир’я до виведення російських військ із України – «Рейтинг»

Переважна більшість українців вірять, що Україна переможе у повномасштабній війні проти Росії, і вважають неприйнятним підписання тимчасових мирних угод до виведення російських військ. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг», оприлюднені 20 березня.

Опитування провели 18 березня серед 1000 респондентів старше 18 років з усіх регіонів, окрім окупованих частин Донбасу та Криму. Воно здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, автори оцінюють похибку в не більше ніж 3,1%.

Висновки опитування, зокрема, такі:

77% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, 14% протилежної думки, 10% – не змогли оцінити. Ця позиція переважає в усх регіонах

93% опитаних по всій країні вірять у те, що Україна зможе відбити російську агресію

47% сподіваються, що це станеться в найближчі кілька тижнів, 23% думають, що війна триватиме кілька місяців, 12% – пів року-рік чи більше

82% респондентів вважають загрозу розколу країни малоймовірною

прямі переговори президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення війни підтримують 74%, чверть – не підтримують. Прихильників прямих переговорів дещо більше на Півдні й Сході, але і в інших регіонах також таких більшість

при цьому підписання тимчасового перемир’я з Росією без виведення її військ з території України є неприйнятним на думку 89% опитаних

«Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) – загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Знецінення гривні й зрив посівної кампанії вважають ймовірним не більше чверті опитаних, голод – 13%. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться настання згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів», – йдеться у висновках дослідників.

При цьому зросла підтримка створення військово-політичного союзу України з Польщею та Великою Британією – з 61% у січні до 85%. Автори відзначають, що підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграції України з НАТО, про яку свідчило опитування 12-13 березня – 72%.

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За свіжими даними, 44% респондентів вважають, що Україна обов’язково має вступити до Північноатлантичного альянсу, 42% – що Києву варто продовжувати співпрацю з ним, але не ставати його членом.

98% респондентів вважають Росію ворожою країною, 84% так само оцінюють Білорусь. Найбільш дружніми сприймаються Польща, Литва, Велика Британія та Сполучені Штати.

«При цьому у міжнародних настроях відчутно зміцнішала регіональна консолідація: якщо раніше до США та інших західних країн холодніше ставились мешканці сходу та півдня, то зараз ці країни однаково дружні для мешканців усіх макрорегіонів. Те саме стосується ворожих країн – Росія і Білорусь ворожі країни для абсолютної більшості українців незалежно від місця проживання», – відзначають у «Рейтингу».

Відсоток тих, хто підтримує співпрацю з НАТО без членства, збільшився за рахунок тих, хто до початку нової агресії вважав, що з Альянсом не потрібно співпрацювати взагалі. Зараз, за даними соціологів, такої думки дотримується лише 7% опитаних.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».