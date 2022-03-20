Три з чотирьох найбільших у світі нафтосервісних компаній вийшли з Росії

Три найбільші міжнародні нафтосервісні компанії, що входять до «великої четвірки», заявили про згортання роботи у Росії через її агресію проти України. Про це вони зробили заяви на своїх корпоративних сайтах.

19 березня американська компанія Baker Hughes, яка надає продукцію та послуги для буріння нафти, оцінки пластів, добудови, консалтингу з видобутку пластів, оголосила про припинення нових інвестицій у свої операції у Росії.

«Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця – разом з постраждалими та їхніми родинами», – сказав голова та генеральний директор Baker Hughes Лоренцо Сімонеллі.

Напередодні, 18 березня, американська компанія Halliburton 18 оголосила, що вона негайно згортає майбутні бізнеси в Росії, оскільки вона «виконує санкції, які забороняють транзакції та роботу, зокрема, з конкретними споживачами, що перебувають у державній власності Росії».

Halliburton – друга за величиною нафтосервісна компанія у світі, її клієнтами були «Газпром», «Газпром нафта», «Роснафта», «ЛУКОЙЛ» та інші.

Читайте також: «Члени ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії»

Також про згортання планів у РФ 18 березня повідомила міжнародна компанія Schlumberger, яка займається обслуговуванням нафтових родовищ.

«Ми вирішили негайно призупинити впровадження нових інвестицій та технологій для операцій у Росії. Ми продовжуємо активно стежити за цією динамічною ситуацією та здійснюватимемо будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до чинних міжнародних законів та санкцій», – заявив голова компанії Олів'є Ле Пеш.

Schlumberger («Шлюмберже») – це технологічна компанія, яка співпрацює з клієнтами для доступу до енергії у більш ніж 120 країнах.

Єдиною компанією з «великої четвірки» нафтосервісних корпорацій, яка не зробила жодних заяв у зв’язку з втручанням Росії в Україну та санкціями, залишилася швейцарська компанія Weatherford.

Читайте також: «Росія випередила Іран і Північну Корею за кількістю запроваджених щодо неї санкцій – Кулеба»

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, станом на ранок 14 березня 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами. Ще 378 компаній обмежили роботу частково.

«Росія перетворилася на підсанкційного лідера та стала світовим вигнанцем, токсичною країною, від якої відвертається увесь світ», – наголосив міністр 14 березня.

Того ж дня увечері країни-члени Європейського союзу узгодили четвертий пакет санкцій проти Росії після її вторгнення в Україну.

Французьке президентство в ЄС заявило, що частиною пакету буде скасування торговельного статусу Росії як «країни найбільшого сприяння». Цей крок може дати змогу ЄС забороняти або запроваджувати штрафні мита на російські товари і поставить Росію на один рівень із Північною Кореєю або Іраном.