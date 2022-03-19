Британський прем’єр застеріг від спроб нормалізувати відносини з Путіним

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон попередив, що Захід не повинен намагатися «нормалізувати відносини» з президентом Росії Володимиром Путіним після його неспровокованого вторгнення в Україну.

Виступаючи на конференції Консервативної партії 19 березня, Джонсон назвав воєнні дії Росії проти України «поворотним моментом для світу».

«У світі дехто каже, що нам краще примиритися з тиранією... Я вважаю, що вони глибоко помиляються», – сказав британський прем’єр під час виступу в місті Блекпул.

«Намагатися після цього нормалізувати відносини з Путіним, як ми зробили в 2014 році, означало б знову зробити ту саму помилку, і саме тому Путін повинен зазнати невдачі. Це поворотний момент для світу, і це момент вибору. Це вибір між свободою і гнобленням», – сказав він.

Коментар прем’єр-міністра прозвучав тоді, коли міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила газеті The Times, що Кремль, схоже, використовує мирні переговори між Москвою і Києвом як «димову завісу» для більш екстремальних російських військових дій.

«Я дуже скептично налаштована, – сказала Трасс. – Те, що ми бачили, – це спроба створити простір для перегрупування росіян. Їхнє вторгнення йде не за планом».

«Я боюся, що переговори – це чергова спроба відволікти увагу й створити димову завісу. Я не думаю, що ми – на етапі переговорів», – додала вона.

В Офісі президента України заявляли, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно озвучив вимоги України щодо припинення війни.

«Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни», – сказав Зеленський у зверненні в ніч на 17 березня.

Напередодні голова делегації РФ, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва нібито «максимально зблизили позиції» на переговорах щодо питання нейтрального статусу України і відмови від її вступу до НАТО.

Реагуючи на це, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що заяви російської сторони – «це лише їхні запити», які мають на меті спровокувати напругу в медіа, а «українські позиції є незмінними».