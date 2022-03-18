Зеленський – владі Росії: настав час говорити і відновлювати територіальну цілісність України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що «змістовні переговори» про мир і безпеку для України є «єдиним шансом» для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

«Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися», – сказав Зеленський у зверненні в ніч на 19 березня.

Він згадав про втрати Росії і наголосив, що «війну треба закінчувати».

«Пропозиції України – на столі», – додав президент.

За словами Зеленського, найближчими днями він продовжить звертатися до «народів світу із закликом до миру для України».

«Попереду – моє звернення до швейцарців, до народу й до держави. Заплановані також виступи до Ізраїлю, Італії, Японії. Світ чує позицію України. Світ підтримує наших захисників, захисників України», – сказав голова держави.

Раніше голова делегації РФ, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва нібито «максимально зблизили позиції» на переговорах щодо питання нейтрального статусу України і відмови від її вступу до НАТО.

«Нюанси, пов’язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО», – цитують Мединського російські ЗМІ.

На це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що заяви російської сторони – «це лише їхні запити», які мають на меті спровокувати напругу в медіа, а «українські позиції є незмінними».

«Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами», – написав у твітері Подоляк, учасник переговорів.

А в спільному ранковому ефірі проєктів Радіо Свобода Подоляк заявив, що Росія змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України.

«Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ», – сказав Подоляк.

На запитання, чи обговорюється позаблоковий статус у цих переговорах, Подоляк зазначив: «Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один», – відповів він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не хоче говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

В ОПУ повідомляли, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.