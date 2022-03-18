Росія: телетрансляція виступу Путіна на концерті на честь річниці окупації Криму перервалася

Під час виступу президента Росії Володимира Путіна на концерті в Москві на честь восьмої річниці окупації Криму та Севастополя телевізійна трансляція перервалася, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Концерт відбувся на стадіоні «Лужники». В рамках програми на ньому виступив Путін, який пояснив нову агресію проти України «геноцидом» жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей з боку Києва.

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При цьому в своєму проміжному рішенні Міжнародний суд ООН дійшов висновку, що українська влада не вдається до геноциду окупованої частини Донбасу.

Трансляція виступу Путіна в ефірі «Росії-24» несподівано перервалася ще до завершення виступу. Замість неї включився співак Олег Газманов та промови тих, хто вже виступав на заході.

Згодом видання «Комерсант» повідомило, що Путін завершив свій виступ на стадіоні, вже не в прямому ефірі.

Приблизно через 20 хвилин «Росія-24» почав показувати виступ Путіна заново, вже без переривань. З’ясувалося, що після переривання трансляції він говорив лише близько 20 секунд. Після виступу Путіна концерт завершився.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що збій трансляції спричинив «технічний збій на сервері». Раніше він заявляв, що Путіна не буде на концерті в Москві.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.