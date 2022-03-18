У Криму оголосили «святкування» восьмої річниці анексії – з’їдуться прокремлівські виконавці і байкери

В окупованих Криму та Севастополі 18 березня підконтрольна Кремлю влада оголосила про «святкування» восьмої річниці російської анексії півострова.
Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв анонсував «велику програму заходів», зокрема, концерт на підтримку війни Росії проти України.
«На концерті виступатимуть гурт «Любе», Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста», – йдеться у Telegram-каналі Развожаєва.
Лідер прокремлівського байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує «традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта».
Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна не буде концерті у Москві, присвяченому восьмій річниці анексії Криму, і він не поїде цими днями на анексований півострів.
Представництво президента України у Криму закликало громадян не брати участь у заходах, які організовує окупаційна російська влада на півострові, через можливі провокації.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ