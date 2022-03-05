Російського співака Газманова оголосять у міжнародний розшук за посягання на цілісність України – Венедіктова

Офіс генерального прокурора отримав дозвіл на арешт російського співака Олега Газманова, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 5 березня.

Вона оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці фото ухвали із закресленими особистими даними, пояснивши, що суд на клопотання прокурорів заочно заарештував Газманова. Справа стосується посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Українські прокурори добре свідомі тієї обставини, що добровільно ви не з’явитеся до українського суду, та й на гастролі до нас навряд збираєтесь. З цієї причин ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звісно, зарубіжні тури – частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль», – прокоментувала генеральна прокурорка.

Вона порадила Газманову отримати консультацію в «хороших юристів», щоб оцінити своє становище, і наголосила, що процес притягнення до кримінальної відповідальності є змагальним.

Читайте також: «Схеми» знайшли у російського олігарха Євтушенкова три вілли у Франції

«Ми в Україні вважаємо, що офіцери (вони ж росіяни) сьогодні коять злочини в Україні. І так, ми часто на суші, а вони часто на морі, і нам не зустрітися ніяк – тільки в суді», – додала Венедіктова, натякаючи на тексти відомих пісень співака.

Олег Газманов входить до переліку осіб, яких Служба безпеки України вважає такими, які загрожують національній безпеці. Зокрема, співак неодноразово відвідував окупований Росією Крим із порушенням українського кордону.